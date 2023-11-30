Обстрел Покровска: пострадавшие получат финансовую помощь

Жители Покровска, которые пострадали в результате обстрела можут получить финансовою помощь. Об этом сообщает Покровская МВА.

«Гуманитарная организация «Авалист», в сотрудничестве с «сave the Children», организует регистрацию для получения финансовой поддержки для лиц, чье жилье повреждено при обстреле», — говорится в сообщении.

Регистрация состоится в пятницу, 1 декабря. Специалисты ОО «Авалист» будут работать в Управлении социальной защиты населения с 10:00.

Необходимые документы для регистрации:

паспорт;

идентификационный номер (ИНН) для каждого члена семьи;

IBAN (расчетный счет);

свидетельство рождения детей.

Справки: 0953999055, 0999238999.

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Напомним, российские оккупанты из С-300 обстреляли Покровский район Донецкой области сегодня ночью, 30 ноября. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.