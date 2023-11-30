Окупанти вдарили по Покровському району: є загиблий, постраждали 10 людей, під завалами можуть бути люди

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Клименко

Російські окупанти з С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждали 10 осіб, серед них — 4 дитини. Ще п'ятьох людей шукають під завалами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



За його словами, армія РФ випустила шість ракет. Однак в Повітряних силах ВСУ повідомили, що регіон був атакований вісьмома зенітними керованими ракетами.



У Покровську серед постраждалих — сім'я з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.



Один із снарядів вибухнув у дворі будинку, де жила сім'я з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни будинку, родина опинилася під завалами.



Клименко розповів, що парамедик поліції допоміг вибратися із завалів чоловікові, який мав на руках піврічну дитину. Нині загрози життю для нього немає.



У Новоградівці окупанти влучили у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину, у нього мінно-вибухова травма, струс головного мозку та забої. На місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами, ймовірно, можуть бути ще 5 осіб, серед них — дитина.

В обласній Донецькій прокуратурі уточнили, що в результаті влучання у триповерховий житловий будинок один з під’їздів повністю зруйновано. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще п’ятеро мешканців – троє жінок віком 42, 58, 63 роки та 62-річний чоловік.



По Мирнограду росіяни вдарили двома ракетами, пошкоджено відділення поліції.

Оновлено (10:25). Станом на 10:00 рятувальники у Новоградівці дістали з під завалів будинку тіло 61-річного загиблого чоловіка. Під завалами ймовірно перебувають 4 людини, з них — 1 дитина. Пошуково-рятувальна операція триває, повідомляє ОВА.



Нагадаємо, військові РФ 29 листопада обстріляли передмістя Херсона, внаслідок загострення загинув 68-річний чоловік.