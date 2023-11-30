Обстріл Покровська: постраждалі отримають фінансову допомогу

Жителі Покровська, які постраждали внаслідок обстрілу, можуть отримати фінансову допомогу. Про це повідомляє Покровська МВА.

«Гуманітарна організація «Аваліст», у співпраці з «сave the Children», організує реєстрацію для отримання фінансової підтримки для осіб, чиє житло пошкоджено під час обстрілу», — йдеться в повідомленні.

Реєстрація відбудеться у п'ятницю, 1 грудня. Фахівці ГО «Аваліст» працюватимуть в Управлінні соціального захисту населення з 10.00.

Необхідні документи для реєстрації:

паспорт;

ідентифікаційний номер (ІПН) для кожного члена сім'ї;

IBAN (розрахунковий рахунок);

свідоцтво народження дітей.

Довідки: 0953999055, 0999238999.

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Нагадаємо, російські окупанти із С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.