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Из-за непогоды и боевых действий без света более 600 населенных пунктов — Минэнерго

30 ноября 2023, 20:33

Из-за непогоды и боевых действий без света более 600 населенных пунктов — Минэнерго

По состоянию на 30 ноября в Украине из-за непогоды обесточен 191 населенный пункт, больше всего — в Одесской и Сумской областях. Энергетики работают в усиленном режиме. Еще 442 населенных пункта остались без света из-за боевых действий и технологических нарушений. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается.
Об этом сообщили в Минэнерго.

Одесская область
Из-за сложных погодных условий остаются обесточенными 109 населенных пунктов - почти 25,6 тысяч абонентов. Бригады энергетиков работают в аварийном режиме.

Сумская область
Из-за неблагоприятных погодных условий отключены 49 населенных пунктов (6,7 тысячи потребителей). Планируется заживить абонентов в течение дня. В результате боевых действий и технических проблем остаются обесточенными 107 населенных пунктов — около 12 тысяч точек учета.

Донецкая область
В результате непогоды и боевых действий обесточены 54 населенных пункта (почти 30 тысяч абонентов). Возобновлено электроснабжение в 34 населенных пунктах (25,7 тысяч потребителей). Из-за боевых действий остаются без света 139 населенных пунктов - 128,2 тысяч точек учета.

Николаевская область
По состоянию на утро заживлены 12 населенных пунктов (2,3 тысячи абонентов). Всего подключен к сети 31 населенный пункт — около 7 тысяч клиентов. В области остаются обесточенными 2 населенных пункта (532 точки учета).

Черкасская область
Из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта, 1 — частично. Всего 865 потребителей. В течение дня планируется заживить всех абонентов.

Черниговская область
Из-за боевых действий отключены 15 населенных пунктов (1,7 тысячи клиентов). По технологическим причинам обесточены 3 населенных пункта — 640 потребителей. В течение дня планируется заживить все точки учета.

Запорожская область
В результате технических причин без света остались 809 потребителей, заживлено 699. Также по техническим причинам остается обесточенным 1 населенный пункт (120 абонентов).

Кировоградская область
Из-за непогоды без света 2 населенных пункта — 223 пользователя. Работы по восстановлению линий осуществляют 2 аварийные бригады, 3 единицы техники.

Харьковская область
Все потребители, потерявшие свет из-за непогоды, заживлены. Также подключен 221 клиент, долговременно находившийся без электроэнергии из-за боевых действий. В настоящее время остаются обесточенными 16,7 тысяч абонентов.

Херсонская область
В результате артобстрела в областном центре обесточены 1,2 тысячи потребителей. В области остаются без света из-за боевых действий - 45 населенных пунктов - около 7 тысяч абонентов.

В целом, ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая, отметили в Минэнерго.

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