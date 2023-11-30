Через негоду та бойові дії без світла понад 600 населених пунктів — Міненерго

Станом на 30 листопада в Україні через негоду знеструмлено 191 населений пункт, найбільше — в Одеській та Сумській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі. Ще 442 населені пункти залишилися без світла через бойові дії та технологічні порушення. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Про це повідомили у Міненерго.

Одеська область

Через складні погодні умови залишаються знеструмленими 109 населених пунктів - майже 25,6 тисячі абонентів. Бригади енергетиків працюють у аварійному режимі.

Сумська область

Через несприятливі погодні умови відключено 49 населених пунктів (6,7 тисячі споживачів). Планується заживити абонентів упродовж дня. Внаслідок бойових дій та технічних проблем залишаються знеструмленими 107 населених пунктів — близько 12 тисяч точок обліку.

Донецька область

Внаслідок негоди та бойових дій знеструмлено 54 населені пункти (майже 30 тисяч абонентів). Відновлено електропостачання у 34 населених пунктах (25,7 тисячі споживачів). Через бойові дії залишаються без світла 139 населених пунктів - 128,2 тисячі точок обліку.

Миколаївська область

Станом на ранок загоєно 12 населених пунктів (2,3 тисячі абонентів). Загалом підключено до мережі 31 населений пункт – близько 7 тисяч клієнтів. В області залишаються знеструмленими 2 населені пункти (532 точки обліку).

Черкаська область

Через негоду знеструмлено 4 населені пункти, 1 — частково. Усього 865 споживачів. Протягом дня планується загоювати всіх абонентів.

Чернігівська область

Через бойові дії відключено 15 населених пунктів (1,7 тисячі клієнтів). З технологічних причин знеструмлено 3 населені пункти — 640 споживачів. Протягом дня планується загоїти всі точки обліку.

Запорізька область

Внаслідок технічних причин без світла залишилося 809 споживачів, загоєно 699. Також з технічних причин залишається знеструмленим 1 населений пункт (120 абонентів).

Кіровоградська область

Через негоду без світла 2 населені пункти — 223 користувача. Роботи з відновлення ліній здійснюють 2 аварійні бригади, 3 одиниці техніки.

Харківська область

Усі споживачі, які втратили світло через негоду, загоєні. Також підключено 221 клієнта, який довго перебував без електроенергії через бойові дії. На даний час залишаються знеструмленими 16,7 тисячі абонентів.

Херсонська область

Внаслідок артобстрілу в обласному центрі знеструмлено 1,2 тисячі споживачів. В області залишаються без світла через бойові дії – 45 населених пунктів – близько 7 тисяч абонентів.

Загалом ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, зазначили в Міненерго.