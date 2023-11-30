Нужно ускориться со строительством фортификаций в Донецкой области — Зеленский в видеобращении

Президент Украины провел в Запорожье два совещания. С генералами Тарнавским, Москалевым, Литвиновым и всеми, кто отвечает за оборону здесь именно на Запорожье. Об этом Зеленский сообщил в своем видеобращении вечером, 30 ноября.



По словам Зеленского, второе совещание — фактически общегосударственное – по фортификации.



«На всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это, прежде всего, Авдеевское, Марьинское и другие направления на Донетчине — максимум внимания. Харьковщина — это Купянское направление, а также оборонная линия Купянск — Лиман. И вся Харьковщина и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг — Херсонская область», — отметил Зеленский.



Также обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов.



По словам Зеленского, обсудили и те потребности, по которым будут работать с партнерами для усиления защитных линий. Отдельное внимание — это строительство укрытий в школах, в частности здесь, в Запорожье и области, чтобы дети могли учиться по крайней мере в смешанном формате и офлайн также.