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Потрібно прискоритися з будівництвом фортифікацій у Донецькій області — Зеленський у відеозверненні

30 листопада 2023, 21:46

Потрібно прискоритися з будівництвом фортифікацій у Донецькій області — Зеленський у відеозверненні

Президент України провів у Запоріжжі дві наради. Із генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону тут саме на Запоріжжі. Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні увечері, 30 листопада.

За словами Зеленського, друга нарада — фактично загальнодержавна — щодо фортифікації.

«На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині — максимум уваги. Харківщина — це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ — Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь — Херсонська область», — зазначив Зеленський.

Також обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, та приватного бізнесу у цій роботі, фінансування. Пріоритет є очевидним. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, виробництві матеріалів.

За словами Зеленського, обговорили й ті потреби, за якими працюватимуть із партнерами для посилення захисних ліній. Окрема увага — це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатися принаймні у змішаному форматі та офлайн також.

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