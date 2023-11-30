Потрібно прискоритися з будівництвом фортифікацій у Донецькій області — Зеленський у відеозверненні

Президент України провів у Запоріжжі дві наради. Із генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону тут саме на Запоріжжі. Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні увечері, 30 листопада.



За словами Зеленського, друга нарада — фактично загальнодержавна — щодо фортифікації.



«На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині — максимум уваги. Харківщина — це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ — Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь — Херсонська область», — зазначив Зеленський.



Також обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, та приватного бізнесу у цій роботі, фінансування. Пріоритет є очевидним. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, виробництві матеріалів.



За словами Зеленського, обговорили й ті потреби, за якими працюватимуть із партнерами для посилення захисних ліній. Окрема увага — це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатися принаймні у змішаному форматі та офлайн також.