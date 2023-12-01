Всемирный банк предоставит Украине более одного миллиарда долларов

Украина получит 1,2 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Как указано в документе, средства будут направлены на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины» в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience и Efficiency (INSPIRE).

Деньги планируют направить на поддержку сирот, детей, находящихся под опекой, социально не защищенных студентов, а также жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми.

«Ожидается, что этот проект охватит почти 10 миллионов украинцев в момент наибольшей потребности. Это укрепит способность Правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионам украинцев нужна дополнительная поддержка, чтобы оплатить счета и обогреть свои дома», — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал открытие представительства ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) в странах Восточной Европы с офисом в Киеве и обговорил проекты восстановления страны с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером и его командой.