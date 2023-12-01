Світовий банк надасть Україні понад мільярд доларів

Україна отримає 1,2 млрд. доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії. Про це повідомила прес-служба Світового банку.

Як зазначено в документі, кошти будуть спрямовані на підтримку 29 програм соціальної допомоги «найуразливішому населенню України» у рамках проекту Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience та Efficiency (INSPIRE).

Гроші планують направити на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також жертв катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та торгівлі людьми.

«Очікується, що цей проект охопить майже 10 мільйонів українців у момент найбільшої потреби. Це зміцнить здатність Уряду України надавати соціальну підтримку бідним та вразливим верствам населення у критичний час, коли наближається зима та мільйонам українців потрібна додаткова підтримка, щоб сплатити рахунки та обігріти свої будинки», — заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав відкриття представництва ЄІБ (Європейський інвестиційний банк) у країнах Східної Європи з офісом у Києві та обговорив проекти відновлення країни з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром та його командою.