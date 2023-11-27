Премьер-министр Украины обговорил с президентом ЕИБ проекты восстановления

Вернер Хойер и Денис Шмыгаль. Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал открытие представительства ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) в странах Восточной Европы с офисом в Киеве и обговорил проекты восстановления страны с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером и его командой. Об этом сообщает телеграм-канал главы правительства.



«Обсудили действующие и новые проекты восстановления. Ожидаем их реализации. Правительство активно сотрудничает с ЕИБ в области восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения. Благодарен также за последовательную работу с общинами и реализацию муниципальных проектов», — заявил премьер.



Он также поблагодарил за финансовую помощь, в частности, создание действенных инструментов для послевоенного восстановления. ЕИБ одним из первых международных финансовых организаций в марте 2022 года предоставил финансовую поддержку госбюджету.



В общей сложности Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 млрд евро. Высоко ценим активную роль ЕИБ в поддержке Украины. Напомним, Украина и МВФ договорились о втором пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.