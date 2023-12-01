С сегодняшнего дня в Запорожской области изменилась продолжительность комендантского часа

С 1 декабря в Запорожской области меняют продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«На Совете обороны Запорожской области было принято решение об изменении продолжительности комендантского часа на подконтрольной территории», — сообщил Малашко.

Отныне комендантский час в области продлится: на территории Запорожского района ограничения действуют с 23:00 до 5:00; на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов с 21:00 до 5:00.

Ранее в Запорожской области комендантский час действовал с 21:00 до 05:00.

Напомним, российские оккупанты за сутки, 28 ноября, нанесли 153 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак один человек погиб и четверо получили ранения.