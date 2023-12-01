З сьогоднішнього дня у Запорізькій області змінилася тривалість комендантської години

З 1 грудня у Запорізькій області змінюють тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Юрій Малашко.

«На Раді оборони Запорізької області було прийнято рішення про зміну тривалості комендантської години на підконтрольній території», — повідомив Малашко.

Відтепер комендантська година в області триватиме: на території Запорізького району обмеження діють з 23:00 до 5:00; на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів з 21:00 до 5:00.

Раніше в Запорізькій області комендантська година діяла з 21:00 до 05:00.

Нагадаємо, російські окупанти за добу, 28 листопада, завдали 153 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак одна людина загинула і четверо отримали поранення.