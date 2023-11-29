Оккупанты атаковали Запорожскую область более 150 раз: есть жертвы и разрушения

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 28 ноября, нанесли 153 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.



«111 раз из артиллерии российские войска обстреляли территории Орехова, Белогорья, Затишья, Новоселовки, Чаривного, Новоандреевки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Лобково, Плавней и других прифронтовых городов и сел», — написал он.

По его словам, оккупанты совершили 2 ракетных удара по Запорожью, 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке, Левадному, Полтавке, Степногорску и Малым Щербакам, 8 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Малой Токмачки, Верхней Терсы и Роботино, а также всадили авиационными снарядами по Роботино и Новодаровке.





«В результате ракетного удара по Запорожью пострадала 25-летняя девушка и 39-летний мужчина. В Степногорске ранения получили мужчины 38 и 58 лет. Атака вражеского дрона-камикадзе унесла жизнь 67-летней жительницы Степногорска», — резюмировал Малашко.



Напомним, российская армия ударила ракетой по предприятию в Запорожье сегодня, 28 ноября.