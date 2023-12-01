ФСБ задержала подозреваемого в подрыве поезда и атаке на военный аэродром в России

В России задержали жителя Рязани, подозреваемого в организации атаки дронов на военный аэропорт и диверсии на железной дороге. Об этом сообщили российское агентство «Интерфакс» и интернет-издание «Baza».

Сообщается, что у мужчины было двойное гражданство: имел паспорта РФ и Италии.

«Задержан гражданин России и Италии, житель Рязани, 1988 г.р., причастный к совершению диверсионно-террористических актов на объектах военной и транспортной инфраструктуры в Рязанской области», — говорится в сообщении «Интерфакс».

В свою очередь, издание «Baza» сообщает, что подозреваемый в подрыве — 34-летний житель Рязанской области Руслан Сидики, имеющий гражданство Италии и России. В конце ноября он был задержан в московском аэропорту Внуково.

В ФСБ отмечают, что в феврале задержанный был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в Стамбуле, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии «при непосредственном участии латвийских спецслужб» и в марте вернулся в Рязань.

«20 июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием совершил атаку на военный аэродром «Дягилево», — заявили в ФСБ.

По версии следствия, 11 ноября задержанный взорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового поезда. Тогда сошло с рельсов 19 и перевернулось 15 вагонов.

Сообщается также, что у подозреваемого изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты о совершенных им преступлениях».

В Следственном комитете РФ заявили, что мужчина подозревается в теракте, незаконном приобретении и передаче взрывчатки.

Напомним, 11 ноября в Рязани произошел взрыв на железной дороге. В районе станции Дягилево сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Сообщалось, что Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к взрывам на железной дороге в Рязанской области.