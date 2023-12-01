ФСБ затримала підозрюваного у підриві поїзда та атаці на військовий аеродром у Росії

У Росії затримали жителя Рязані, підозрюваного в організації атаки дронів на військовий аеропорт та диверсії на залізниці. Про це повідомили російське агентство «Інтерфакс» та інтернет- видання «Baza».

Повідомляється, що чоловік мав подвійне громадянство: мав паспорти РФ та Італії.

«Затримано громадянина Росії та Італії, мешканця Рязані, 1988 р.н., причетного до здійснення диверсійно-терористичних актів на об'єктах військової та транспортної інфраструктури в Рязанській області», — йдеться у повідомленні «Інтерфакс».

У свою чергу видання «Baza» повідомляє, що підозрюваний у підриві — 34-річний житель Рязанської області Руслан Сідікі, який має громадянство Італії та Росії. Наприкінці листопада його було затримано в московському аеропорту Внуково.

У ФСБ зазначають, що у лютому затриманого було завербовано співробітником Головного управління розвідки Міноборони України у Стамбулі, після чого пройшов диверсійну підготовку в Латвії «за безпосередньої участі латвійських спецслужб» і в березні повернувся до Рязаня.

«20 липня 2023 року за завданням куратора з ГУР МО України він виготовив вибухові пристрої, якими спорядив чотири квадрокоптери та з їх використанням здійснив атаку на військовий аеродром «Дягілєво», — заявили у ФСБ.

За версією слідства, 11 листопада затриманий підірвав залізничне полотно у Рязанському районі у момент проходження вантажного поїзда. Тоді зійшло з рейок 19 та перекинулося 15 вагонів.

Повідомляється також, що у підозрюваного вилучено компоненти для виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, засоби зв'язку та електронні носії інформації, які містять фото та відеозвіти про скоєні ним злочини».

У Слідчому комітеті РФ заявили, що чоловік підозрюється в теракті, незаконному придбанні та передачі вибухівки.

Нагадаємо, 11 листопада у Рязані стався вибух на залізниці. У районі станції Дягілєво зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда. Повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони України причетне до вибухів на залізниці Рязанської області.