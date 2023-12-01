Украина увеличит в несколько раз производство ракет, вооружения и боеприпасов в 2024 году

Министерство обороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности на следующий год увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства сегодня, 1 декабря.

Отмечается, что главное внимание будет уделяться производству средств противовоздушной обороны — от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более 100 километров (вроде ЗРК «Коралл»).

«Кроме того, в утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено, что около 175 миллиардов гривен выделяется на закупку ракет и боеприпасов, чтобы наши Силы обороны могли противостоять российской агрессии», — добавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год.