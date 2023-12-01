Україна збільшить у кілька разів виробництво ракет, озброєння та боєприпасів у 2024 році

Міністерство оборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства сьогодні, 1 грудня.

Наголошується, що головна увага приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони — від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю понад 100 кілометрів (на зразок ЗРК «Корал»).

«Крім того, у затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли протистояти російській агресії», — додав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони України назвали ракетне озброєння та боєприпаси пріоритетами бюджету на 2024 рік.