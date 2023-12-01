В Краматорске просят увеличить количество троллейбусов на одном из маршрутов

Жители Шабельковки обратились к руководству города с просьбой увеличить количество троллейбусов по маршруту 33б. Обращение было зарегистрировано на сайте городских петиций.

По словам автора петиции, одной из основных проблем является недостаточное количество общественного транспорта маршрута №33б в поселке.

«Рейсы из поселка в 06:25 и 08:40 переполнены пассажирами и имеют промежуток движения почти в два часа. Аналогично рейсы от железнодорожного вокзала – 08:10, 10:30, 12:15 и 14:10 так же имеют частоту движения в два часа и создают большие проблемы для пассажиров. Это создает неудобства для жителей, особенно для тех, у кого нет собственного транспорта», — сказано в петиции.

Автор петиции просит увеличить количество троллейбусов на маршруте 33б до двух машин, для устранения проблем, с которыми сталкиваются жители поселка ежедневно.

Петиция набрала необходимые 250 голосов, ее теперь должны рассмотреть и обнародовать ответ не позднее 14 декабря 2023 года.