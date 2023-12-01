У Краматорську просять збільшити кількість тролейбусів на одному із маршрутів

Мешканці Шабельківки звернулися до керівництва міста із проханням збільшити кількість тролейбусів за маршрутом 33б. Звернення було зареєстроване на сайті міських петицій.

За словами автора петиції, однією з основних проблем є недостатня кількість громадського транспорту маршруту №33б у селищі.

«Рейси з селища о 06:25 та 08:40 переповнені пасажирами та мають проміжок руху майже о дві години. Аналогічно рейси від залізничного вокзалу – 08:10, 10:30, 12:15 та 14:10 так само мають частоту руху о 2:00 і створюють великі проблеми для пасажирів. Це створює незручності для мешканців, особливо для тих, хто не має власного транспорту», — сказано в петиції.

Автор петиції просить збільшити кількість тролейбусів на маршруті 33б до двох машин для усунення проблем, з якими стикаються мешканці селища щодня.

Петиція набрала необхідні 250 голосів, її тепер мають розглянути та оприлюднити відповідь не пізніше 14 грудня 2023 року.