В Тернопольской области автобус столкнулся со «скорой»: пострадал медик

В Тернопольской области произошло ДТП. Фото: ГСЧС

В Тернопольской области произошло столкновение рейсового автобуса и кареты «скорой помощи». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала фельдшер. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Сегодня (1 декабря – ред.) вечером в с. Подзамочек Бучацкой ТГ Чортковского района произошло столкновение рейсового автобуса «Isuzu», следовавшего по маршруту «Ивано-Франковск – Подволочиск», с автомобилем экстренной медицинской помощи «Citroen»», — говорится в сообщении.



На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 14 пассажиров. Травмировалась только фельдшер, которая оказалась заблокирована в авто.



Спасателям удалось освободить пострадавшую, ее госпитализировали.



Напомним, в Харьковской области мужчина сбил насмерть двух военнослужащих и скрылся с места аварии. ДТП произошло 22 ноября около 20:00.