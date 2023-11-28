ДТП / Фото: полиция Харьковской области,

В Харьковской области мужчина сбил насмерть двух военнослужащих и скрылся с места аварии. ДТП произошло 22 ноября около 20:00. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По предворительным данным, водитель «Subaru Forester», двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, стоявших на обочине впереди припаркованного автомобиля «Volkswagen Golf».

После совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощь пострадавшим. Один пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Через несколько дней не приходя в сознание, он умер в больнице.

Сотрудники управления уголовного розыска, установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, несколько дней скрывавшийся от правоохранителей. Сейчас он задержан. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.