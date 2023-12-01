На Тернопільщині автобус зіткнувся зі «швидкою»: постраждав медик

На Тернопільщині сталася ДТП. Фото: ДСНС

На Тернопільщині сталося зіткнення рейсового автобуса та карети «швидкої допомоги». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала фельдшер. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Сьогодні (1 грудня – ред.) увечері у с. Підзамочок Бучацької ТГ Чортківського району сталося зіткнення рейсового автобуса «Isuzu», що прямував маршрутом «Івано-Франківськ – Підволочиськ», з автомобілем екстреної медичної допомоги «Citroen»», — йдеться у повідомленні.



На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі було 14 пасажирів. Травмувалася лише фельдшер, яка опинилася заблокованою в авто.



Рятувальникам вдалося звільнити постраждалу, її госпіталізували.



Нагадаємо, на Харківщині чоловік збив на смерть двох військовослужбовців і втік з місця аварії. ДТП сталося 22 листопада близько 20.00.