Житель Донецкой области незаконно продавал фальсифицированный алкоголь

Бюро экономической безопасности в прифронтовой области прекратили незаконную продажу фальсифицированного алкоголя и табака. Об этом сообщает прес-служба БЭБ.

По данным следствия, житель Донецкой области, несмотря на запрет, перепродавал ликероводочную и табачную продукцию в прифронтовой области.

Подозреваемый хранил и реализовывал фальсифицированный товар в своем частном доме. В частности, было обнаружено более 1,2 тыс. литров алкогольных напитков в ассортименте и 1,2 тыс. пачек сигарет. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Фигуранту сообщено о подозрении. Материалы дела направлены в суд.