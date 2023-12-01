Мешканець Донецької області незаконно продавав фальсифікований алкоголь

Бюро економічної безпеки у прифронтовій області припинили незаконний продаж фальсифікованого алкоголю та тютюну. Про це повідомляє прес-служба ВЕБ.

За даними слідства, мешканець Донецької області, незважаючи на заборону, перепродував лікеро-горілчану та тютюнову продукцію у прифронтовій області.

Підозрюваний зберігав та реалізовував фальсифікований товар у своєму приватному будинку. Зокрема, було виявлено понад 1,2 тис. літрів алкогольних напоїв в асортименті та 1,2 тис. пачок цигарок. Орієнтовна вартість вилученого становить півмільйона гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру. Матеріали справи направлено до суду.