В Донецкой области из-за обстрелов за сутки погиб один человек, двое ранены

Донецкая областная военная администрация сообщила об оперативной ситуаци по области по состоянию на утро 2 декабря.

Отмечается, что на Волновахском направлении поврежден дом в Богоявленке Угледарской громады.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде погиб 1 человек, повреждены 6 частных домов, 3 многоэтажки и промышленное здание.

В Торецкой громаде ранен 1 человек, повреждены 14 домов: 8 в Северном и 6 в Торецке.

В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Миньковка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады, обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады.

Всего за сутки россияне убили одного жителя Донбасса, ранили еще двоих, отмечается в сообщении Донецкой ОВА.