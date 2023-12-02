На Донеччині через обстріли за добу загинула одна людина, двоє поранені

Донецька обласна військова адміністрація повідомила про оперативну ситуацію по області станом на ранок 2 грудня.

Зазначається, що на Волноваському напрямі пошкоджено будинок у Богоявленці Вугледарської громади.

На Горлівському напрямку в Часовоярській громаді загинула 1 особа, пошкоджено 6 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та промислову будівлю.

У Торецькій громаді поранено 1 особу, пошкоджено 14 будинків: 8 у Північному та 6 у Торецьку.

У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Міньківку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляно Торське та Зарічне Лиманської громади.

За добу росіяни вбили одного жителя Донбасу, поранили ще двох, зазначається в повідомленні Донецької ОВА.