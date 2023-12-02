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В Мелитополе подпольщики уничтожили группу захватчиков — ГУР

02 декабря 2023, 12:50

В Мелитополе подпольщики уничтожили группу захватчиков — ГУР

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны уничтожили несколько оккупантов и повредили военную технику. Об этом сообщило сегодня Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны.

Неожиданную и успешную атаку представители подполья реализовали 1 декабря на въезде во временно оккупированный Мелитополь. Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику — военная техника выведена из строя.

«Акция мести агрессорам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого, 115, где московские оккупанты любили делать привалы «на перекур». Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение убивает», — отметили в ГУР.

Оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.

Напомним, Главное управление военной разведки Украины (ГУР) нанесло масштабный удар беспилотников по территории России, а российские оккупационные чиновники обвинили украинские войска в нанесении удара по частично захваченной Донецкой области, что привело к массовым отключениям электроэнергии. 

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