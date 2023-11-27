Массированную атаку беспилотников на РФ организовала украинская разведка — ISW

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) нанесло масштабный удар беспилотников по территории России, а российские оккупационные чиновники обвинили украинские войска в нанесении удара по частично захваченной Донецкой области, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

В Минобороны России заявили, что в ночь с 25 на 26 ноября и утром 26 ноября над Москвой, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областями российские ПВО сбили 24 украинских беспилотника.

В отчёте ISW отмечается, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что один дрон упал на жилой дом в городе Тула после того, как его сбило российское ПВО. «Общественное» со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что ночной удар украинских беспилотников по России был спецоперацией ГУР.

Российские источники, включая председателя так называемой «ДНР» Дениса Пушилина, также утверждали, что украинские войска ночью нанесли мощный удар с артиллерии и HIMARS по электроподстанциям в оккупированной Донецкой области, что повлекло за собой отключение электроэнергии во многих населенных пунктах и городах, в частности Мариуполе и Мангуше, сообщает ISW.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и некоторых других регионах РФ слышали взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.