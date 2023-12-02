У Мелітополі підпільники знищили групу загарбників — ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани знищили кілька окупантів та пошкодили військову техніку. Про це сьогодні повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

Несподівану та успішну атаку представники підпілля реалізували 1 грудня на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Сили українського опору знищили кілька російських окупантів і завдали поразки ворожому паливозаправнику — військову техніку виведено з ладу.

«Акція помсти агресорам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького, 115, де московські окупанти любили робити привали на перекур. Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння вбиває», — зазначили у ГУР.

Окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.

Нагадаємо, Головне управління військової розвідки України (ГУР) завдало масштабного удару безпілотників по території Росії, а російські окупаційні чиновники звинуватили українські війська в завдання удару по частково захопленій Донецькій області, що призвело до масових відключень електроенергії.