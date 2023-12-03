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РФ атаковала Украину «шахедами» и ракетой: ППО сбила почти все цели

03 декабря 2023, 09:20

РФ атаковала Украину «шахедами» и ракетой: ППО сбила почти все цели

Российские оккупанты сегодня, 3 декабря, обстреляли Украину дронами и крылатой ракетой. Противовоздушная система сбила 10 российских целей. Об этом сообщили в Воздушных силах.

«В ночь на 3 декабря 2023 года противник атаковал 12-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск – РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59 — из воздушного пространства Белгородской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили с территории оккупированной Херсонщины через Николаевскую область. Большинство «шахедов» были уничтожены. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

«В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели», — резюмировали в ведомстве.

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