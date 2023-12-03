РФ атакувала Україну «шахедами» та ракетою: ППО збила майже всі цілі

Російські окупанти сьогодні, 3 грудня, обстріляли Україну дронами та крилатою ракетою. Протиповітряна система збила 10 російських цілей. Про це повідомили у Повітряних силах.



«У ніч на 3 грудня 2023 року противник атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ і керованою авіаційною ракетою Х-59 — з повітряного простору Білгородської області», — йдеться в повідомленні.



Наголошується, що ударні БпЛА атакували у кілька хвиль, заходили з території окупованої Херсонщини через Миколаївщину. Більшість «шахедів» було знищено. Інші прямували у північно-західному напрямку та були збиті в районі Старокостянтинова у Хмельницькій області.



«Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БПЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї мети», — резюмували у відомстві.