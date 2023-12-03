Оккупанты расстреляли двух пленных украинских военных: начато расследование

В Офисе генерального прокурора сообщили, что начали расследование по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в районе села Степное Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Как известно, 2 декабря 2023 в медиа было распространено видео расстрела безоружных украинских защитников российскими военнослужащими. На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдающихся в плен двух безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины.



Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.



Отмечается, что первым об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, который уже обратился в ООН и Красный крест.