Окупанти розстріляли двох полонених українських військових: розпочато розслідування

В Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочали розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами двох українських військовослужбовців у районі села Степове Покровського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Як відомо, 2 грудня 2023 року в медіа було поширене відео розстрілу беззбройних українських захисників російськими військовослужбовцями. На відео зафіксовано, як група осіб у російській формі впритул розстрілює двох тих, хто здається в полон, двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України.



Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Зазначається, що першим про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, який вже звернувся до ООН та Червоного хреста.