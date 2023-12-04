Американская оборонная промышленность изо всех сил пытается достичь такой скорости и оперативности, чтобы оставаться впереди в гонке высокотехнологичных вооружений с такими конкурентами, как Китай, предупреждает неизданный проект нового доклада Пентагона по оборонной промышленности. Об этом пишет издание Politico.



Первая в истории Национальная оборонно-промышленная стратегия, которая должна быть обнародована в ближайшие недели руководителем закупок Пентагона Уильямом ЛаПланте, призвана дать всесторонний взгляд на то, что нужно Пентагону, чтобы задействовать опыт небольших технологических фирм.



В нем отмечается, что Америка производит лучшее оружие в мире, но не может производить его достаточно быстро. В докладе идет речь о том, что после холодной войны оборонная промышленность сократилась из-за слияния компаний.



Тем не менее Китай провел последние 30 лет, становясь «глобальным промышленным центром» в судостроении, важнейших полезных ископаемых и микроэлектронике.



Промышленность Китая «значительно превосходит возможности не только Соединенных Штатов, но и совокупного объема производства ключевых европейских и азиатских союзников», говорится в докладе.



В отчете также отмечается, что пандемия Covid обнажила уязвимости цепочки поставок, а вторжение России в Украину и нападение Хамаса на Израиль «обнаружили другой набор промышленных требований и соответствующих рисков», поскольку США торопятся производить оружие для поддержки Украины и Израиля.