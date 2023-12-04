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Американські компанії не можуть виготовляти зброю досить швидко — Politico

04 грудня 2023, 09:30

Американські компанії не можуть виготовляти зброю досить швидко — Politico

Американська оборонна промисловість щосили намагається досягти такої швидкості та оперативності, щоб залишатися попереду у гонці високотехнологічних озброєнь з такими конкурентами, як Китай, попереджає невиданий проєкт нової доповіді Пентагону з оборонної промисловості. Про це пише видання Politico.

Перша в історії Національна оборонно-промислова стратегія, яка має бути оприлюднена найближчими тижнями керівником закупівель Пентагону Вільямом ЛаПланте, покликана дати всебічний погляд на те, що потрібно Пентагону, щоб залучити досвід невеликих технологічних фірм.

У ньому наголошується, що Америка виробляє найкращу зброю у світі, але не може виробляти її досить швидко. У доповіді йдеться про те, що після холодної війни оборонна промисловість скоротилася через злиття компаній.

Проте Китай провів останні 30 років, стаючи «глобальним промисловим центром» у суднобудуванні, найважливіших корисних копалин та мікроелектроніці.

Промисловість Китаю «значно перевершує можливості не лише Сполучених Штатів, а й сукупного обсягу виробництва ключових європейських та азійських союзників», йдеться у доповіді.

У звіті також зазначається, що пандемія Covid оголила вразливість ланцюжка поставок, а вторгнення Росії в Україну та напад Хамаса на Ізраїль «виявили інший набір промислових вимог та відповідних ризиків», оскільки США поспішають виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю.

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виробництво оборонна промисловість

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