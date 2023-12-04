Удар по дому в Новогродовке: Из-под завалов достали тело девочки

Последствия ракетного удара по дому в Новогродовке. Фото: Новости Донбасса

По состоянию на утро 4 декабря в Новогродовке Донецкой области на месте ракетной атаки по многоквартирному дому из-под завалов достали тело девочки. Об этом сообщил начальник городоской военной администрации Новогродовки Олександр Шевченко.



Родители 8-летней девочки, вероятно, до сих пор находятся под завалами. Глава администрации предполагает, что они погибли.



Поисково-спасательная операция продолжается.



Войска Россиии в ночь на 30 ноября обстреляли Покровский район ракетами системы С-300. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.



В Новогродовке ракета попала в трехэтажный жилой дом, частично разрушив его. Под завалами оказались люди. На данный момент найдены тела трех человек, включая ребенка.