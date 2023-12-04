Удар по будинку в Новогродівці: З-під завалів дістали тіло дівчинки

Наслідки ракетного удару по дому у Новогродівці. Фото: Новини Донбасу

Станом на ранок 4 грудня у Новогродівці Донецької області на місці ракетної атаки по багатоквартирному будинку з-під завалів дістали тіло загиблої дівчинки. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Новогродівки Олександр Шевченко.



Батьки 8-річної дівчинки, ймовірно, досі перебувають під завалами. Глава адміністрації припускає, що вони загинули.



Пошуково-рятувальна операція продовжується.



Війська Росії в ніч проти 30 листопада обстріляли Покровський район ракетами системи С-300. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.



У Новогродівці ракета влучила у триповерховий житловий будинок, частково зруйнувавши його. Під завалами опинилися люди. На даний момент знайдено тіла трьох людей, включаючи дитину.



У місті оголошено жалобу за загиблими внаслідок атаки. Вона триватиме з понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.





