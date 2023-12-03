Удар по дому в Новогродовке: спасатели не нашли под завалами семью с ребенком, работы продолжатся

Ракетный обстрел по Новогродовке 30 ноября — под завалами не нашли семью. Фото: Новости Донбасса

Спасатели разобрали все завалы частично разрушенного 3-этажного дома в Новогродовке. Под завалами не нашли семью — 33-летнюю женщину, 38-летнего мужчину и 8-летнюю девочку. Об этом передает «Суспільне».



«К сожалению семью уже найти в живых не сможем, если она там находилась. Завтра снова приедут кинологи, будет пересматривать снова весь строительный мусор», — отметил начальник Новогродовской ГВА Александр Шевченко.



По его словам, если семью не найдут, ее сочтут пропавшими без вести.



Отмечается, что в городе работают над восстановлением коммуникаций. В уцелевших квартирах проживают восемь человек, другие выехали к родственникам.



Шевченко добавил, что жителям разрушенных или поврежденных квартир благотворители от ООН будут оказывать помощь, также будет работать комиссия по компенсации.



Напомним, оккупанты из С-300 обстреляли Покровский район Донецкой области сегодня ночью, 30 ноября. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. По состоянию на 13:00 1 декабря разобрано 410 тонн строительных конструкций разрушенного дома. Пока известно о 2-х погибших.



Армия РФ выпустила шесть ракет, однако в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли удар по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.