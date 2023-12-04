И.о. начальника Донецкой ОГА встретился с представителями ООН в Украине

Игорь Мороз на встрече с представителями ООН. Фото: Донецкая ОГА

И. о. главы Донецкой ОГА Игорь Мороз обсудил гуманитарные нужды Донецкой области во время встречи с делегацией представительства ООН в Украине. Об этом стало известно из сообщения Донецкой ОГА в Telegram.



«Совместно с координатором системы ООН в Украине госпожа Дениз Браун обсудили проблематику зимнего периода. Пришли к общим мнениям о согласованности и координации при обеспечении жителей области топливом для зимовки», — заявил Мороз.



Он также добавил, что с директором Всемирной продовольственной программы ООН в Украине господином Мэтью Голлингвортом обсудили расширение круга получателей продовольственной помощи и ее вариантов, например, в денежном виде.



Ранее координатор гуманитарной миссии ООН в Украине Дениз Браун приехала в Покровск и побывала на месте обстрела города российскими войсками.