В.о. начальника Донецької ОДА зустрівся із представниками ООН в Україні

Ігор Мороз на зустрічі із представниками ООН. Фото: Донецька ОДА

В. о. голови Донецької ОДА Ігор Мороз обговорив гуманітарні потреби Донецької області під час зустрічі із делегацією представництва ООН в Україні. Про це стало відомо з повідомлення Донецької ОДА у Telegram.



«Спільно із координатором системи ООН в Україні пані Деніз Браун обговорили проблематику зимового періоду. Прийшли до спільних думок щодо узгодженості та координації при забезпеченні мешканців області паливом для зимівлі», — заявив Мороз.



Він також додав, що з директором Світової продовольчої програми ООН в Україні паном Метью Голлінгвортом обговорили розширення кола отримувачів продовольчої допомоги та її варіантів, наприклад, у грошовому вигляді.



Раніше координатор гуманітарної місії ООН в Україні Деніз Браун приїхала до Покровська та побувала на місці обстрілу міста російськими військами.