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Координатор ООН в Украине Дениз Браун посетила место обстрела в Покровске

01 декабря 2023, 16:35

Координатор ООН в Украине Дениз Браун посетила место обстрела в Покровске

Координатор гуманитарной миссии ООН в Украине Дениз Браун побывала на месте российских обстрелов в Покровске Донецкой области. Фото: Покровская ГВА Координатор гуманитарной миссии ООН в Украине Дениз Браун побывала на месте российских обстрелов в Покровске Донецкой области. Фото: Покровская ГВА

Координатор гуманитарной миссии ООН в Украине Дениз Браун приехала в Покровск и побывала на месте обстрела города российскими войсками. Об этом сообщила сегодня Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что госпожа Браун посещает Покровск уже в третий раз. Вместе с руководителями ГВА она осмотрела место российского обстрела, который произошел 29 ноября, и оценила масштабы разрушений.

«Это еще одно явное нарушение международного гуманитарного права. Еще раз под обстрелы попадают жилые дома, мирные люди. Мы здесь, на месте, чтобы выразить свое соболезнование пострадавшим и заверить громаду в поддержке со стороны ООН», — заявила госпожа Браун.

В свою очередь начальник Покровской ГВА Сергей Добряк поблагодарил координатора ООН в Украине за помощь в экстренной ликвидации последствий вчерашнего обстрела и активное сотрудничество.

«К сожалению, это уже четвертый обстрела нашего города за последний месяц. Вчера было два обстрела, первые взрывы прогремели в 23:27. Всего повреждены 15 домов. В восьми многоквартирных домах повреждено остекление окон. Пять человек пострадали, из них трое детей. К нам уже обратились владельцы 75 домохозяйств по поводу остекления. Надо будет также отремонтировать восемь кровель, ждем шифера. Гуманитарная миссия «Подснежник» предоставила материалы для того, чтобы чтобы люди могли самостоятельно закрыть окна. Еще на завтрашний день мы организовали через наше управление социальной защиты регистрацию на получение финансовой помощи от гуманитарной организации «Авалист». Также завтра в гуманитарной миссии «Подснежник» запланирована выдача теплой одежды для пострадавших», — сказал Сергей Добряк.

В сообщении отмечается, что Дениз Браун заверила руководителей Покровского района в присутствии миссии ООН в Донецкой области и всесторонней помощи в вопросах ликвидации последствий обстрела и подготовки к зиме.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Покровска устраняют последствия ночного обстрела города.

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