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Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области

04 декабря 2023, 16:15

Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. Фото: Telegram В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. Фото: Telegram

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, в результате аварии погиб один человек и пострадали пять росгвардейцев. Об этом сообщил российский телеграм-канал Baza.

ДТП произошло в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». По информации телеграм-канала, водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии из трёх автобусов, трёх «Уралов» и двух машин сопровождения.

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. Фото: Telegram

Погиб один человек — пассажир фуры. Кроме него пострадал водитель грузовика и пять росгвардейцев, с травмами различной степени тяжести их доставили в Бобровскую районную больницу.

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. Фото: Telegram

Напомним, военный «Урал» врезался в легковую машину на территории Донецкой области, временно оккупированную Россией — погибли четыре человека, один из них ребенок. 

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