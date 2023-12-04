Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. Фото: Telegram

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, в результате аварии погиб один человек и пострадали пять росгвардейцев. Об этом сообщил российский телеграм-канал Baza.



ДТП произошло в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». По информации телеграм-канала, водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии из трёх автобусов, трёх «Уралов» и двух машин сопровождения.

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. Фото: Telegram

Погиб один человек — пассажир фуры. Кроме него пострадал водитель грузовика и пять росгвардейцев, с травмами различной степени тяжести их доставили в Бобровскую районную больницу.

В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. Фото: Telegram

Напомним, военный «Урал» врезался в легковую машину на территории Донецкой области, временно оккупированную Россией — погибли четыре человека, один из них ребенок.