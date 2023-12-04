Фура протаранила колону Росгвардії у Воронезькій області

У Воронезькій області фура протаранила колону Росгвардії. Фото: Telegram

У Воронезькій області фура протаранила колону Росгвардії, внаслідок аварії загинула одна людина та постраждали п'ять росгвардійців. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza.



ДТП сталося у Бобровському районі на трасі М4 «Дон». За інформацією телеграм-каналу, водій фури не врахував погодні умови та свої габарити, перевищив швидкість і влетів у колону Росгвардії із трьох автобусів, трьох «Уралів» та двох машин супроводу.

У Воронезькій області фура протаранила колону Росгвардії. Фото: Telegram

Загинула одна людина – пасажир фури. Окрім нього постраждав водій вантажівки та п'ять росгвардійців, з травмами різного ступеня тяжкості їх доправили до Бобрівської районної лікарні.

У Воронезькій області фура протаранила колону Росгвардії. Фото: Telegram

Нагадаємо, військовий «Урал» врізався у легкову машину на території Донецької області, тимчасово окуповану Росією — загинули чотири особи, одна з них дитина.