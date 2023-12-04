В Алчевске произошел взрыв в районе металлургического комбината. Есть пострадавшие

Взрыв в районе металлургического комбината в оккупированном Алчевске Луганской области произошел вечером 3 декабря. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.



Произошедшее один из тех, кто сообщил о взрыве, назвал «терактом».

Утверждалось, что пострадали 6 человек. Одна женщина в реанимации.



Сегодня днем участница местной группы написала: «Шестеро раненых, седьмая женщина утром скончалась в реанимации».

Российская компания «ЮГМК», которая управляет Алчевским металлургическим комбинатом, в понедельник прокомментировала происшествие.



«3 декабря в 20:08 недалеко от территории Алчевского металлургического комбината произошел инцидент, в результате которого пострадало 4 работника предприятия», — отмечается в сообщении.

Какой именно произошел «инцидент», в компании уточнять не стали.



В «ЮГМК» добавили, что их руководство делает «все возможное для того, чтобы пострадавшим сотрудникам предприятия предоставлялась необходимая медицинская и материальная помощь, а также оказывает полное содействие правоохранительным органам в расследовании данного инцидента».



В «Минздраве ЛНР» уточнили, что состояние троих пострадавших медики оценивают как средней тяжести. «Опасение врачей вызывает лишь здоровье четвертой пострадавшей. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии», — добавили в «ведомстве».



Украинский военнослужащий Артем Карякин (позывной «Східний») со ссылкой на сообщения местных жителей написал, что «вчера на проходной Алчевского металлургического комбината неизвестные из автомобиля метнули гранату, в результате чего пострадало несколько человек».



«Чуть позже в 59-м Квартале якобы обнаружили взрывное устройство неизвестного типа, ввиду чего было отключено электричество во всем Квартале с запретом включения до утра», — добавил «Східний».