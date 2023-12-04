В Алчевську стався вибух у районі металургійного комбінату. Є постраждалі

Вибух у районі металургійного комбінату в окупованому Алчевську Луганської області стався увечері 3 грудня. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.



Один із тих, хто повідомив про вибух, назвав подію «терактом».

Зазначалося, що постраждали 6 людей. Одна жінка в реанімації.



Сьогодні вдень учасниця місцевої групи написала: «Шестеро поранених, сьома жінка вранці померла в реанімаці».

Російська компанія «ЮГМК», яка керує Алчевським металургійним комбінатом, у понеділок прокоментувала подію.



«3 грудня о 20:08 неподалік території Алчевського металургійного комбінату стався інцидент, внаслідок якого постраждало 4 працівники підприємства», — наголошується в повідомленні.

Який саме стався інцидент, у компанії уточнювати не стали.



У «ЮГМК» додали, що їхнє керівництво робить «все можливе для того, щоб постраждалим співробітникам підприємства надавалась необхідна медична та матеріальна допомога, а також надає повне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні цього інциденту».



У «МОЗ ЛНР» уточнили, що стан трьох постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. «Побоювання лікарів викликає лише здоров'я четвертої постраждалої. Жінка перебуває у вкрай тяжкому стані», — додали у «відомстві».



Український військовослужбовець Артем Карякін (позивний «Східний») із посиланням на повідомлення місцевих жителів написав, що «вчора на прохідній Алчевського металургійного комбінату невідомі з автомобіля кинули гранату, внаслідок чого постраждали кілька людей».



«Трохи пізніше в 59-му Кварталі нібито виявили вибуховий пристрій невідомого типу, через що було відключено електрику в усьому Кварталі із забороною включення до ранку», — додав «Східний».