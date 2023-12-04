Атака БПЛА на нефтебазу в Луганске. Фото: кадр из видео

Оккупированный Луганск поздним вечером 3 декабря подвергся атаке беспилотников. Удар был нанесен по нефтебазе.



О взрывах в городе и работе ПВО сообщали местные жители в соцсетях.



Также выкладывали видео, на котором слышно жужжание БПЛА, а затем происходит взрыв. На других кадрах видно, что после взрыва начался пожар.



Также в местном чате была опубликована аудиозапись, на которой слышно это характерное жужжание и очереди из стрелкового оружия.



Похоже, атака была совершена украинскими аналогами БПЛА «Шахед».



На одном из видео очевидец предположил, что взрыв произошел на нефтебазе.



На видео звучит нецензурная лексика!



Обновлено. О том, что в Луганске БПЛА атаковали нефтебазу подтвердил российский «военкор» Денис Кулага.

В окупованому Луганську БПЛА атаковали нафтобазуhttps://t.co/mDq7a3RQNL pic.twitter.com/4mvoBlCVBa — Новини Донбасу (@novostidnua) December 4, 2023

В ноябре в правительстве Украины сообщили о налаживании серийного производство отечественного аналога иранских беспилотников «Шахед» повышенной дальности. При этом название украинского БПЛА не раскрывается.