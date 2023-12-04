В Краматорском районе сегодня не будет електроенергии

В Краматорском районе, 4 декабря вечером не будет электроэнергии.

Как сообщает Краматорские РЭС, электроснабжение будет отсутствовать с 22:00.

«Краматорские РЭС" сообщают, что из-за оперативных переключений с 22:00 на несколько минут будет отсутствовать электроснабжение на пос. Новый Мир (частично) и Соцгороде (частично)», — говорится в сообщении.

Также по данным Укрэнерго, по состоянию на понедельник, 4 декабря, ситуация в энергосистеме сложна. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме.