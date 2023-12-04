У Краматорському районі сьогодні не буде електроенергії

У Краматорському районі, 4 грудня, ввечері не буде електроенергії.

Як повідомляє Краматорські РЕМ, електропостачання буде відсутнє з 22:00.

«Краматорські РЕМ» повідомляють, що через оперативні перемикання з 22:00 на кілька хвилин буде відсутнє електропостачання на сел. Новий Світ (частково) та Соцмістечі (частково)», — йдеться у повідомленні.

Також, за даними Укренерго, станом на понеділок, 4 грудня, ситуація в енергосистемі складна. Висока аварійність енергоблоків та прогнозоване похолодання можуть спричинити дефіцит в енергосистемі.