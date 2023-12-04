В Краматорске изменили график движения троллейбуса 7А. Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Тралейбус маршрута №7А «КПД (с. Красногорка) - ПАО НКМЗ» начинает курсировать по новому графику с 4 декабря.

В городском совете добавляют, что просмотреть актуальное расписание всех городских маршрутов можно на сайте Краматорского городского совета по ссылке.

Также отслеживать местонахождение и движение автобусов и троллейбусов очень удобно через систему DozoR City:

на веб-сайте или в приложении DozoR City для Android и в приложении DozoR City для iOS.





