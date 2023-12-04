У Краматорську змінили графік руху тролейбуса 7А. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Тралейбус маршруту №7А «ККД (с. Красногірка) - ПАТ НКМЗ» починає курсувати за новим графіком з 4 грудня.

У міській раді додають, що переглянути актуальний розклад усіх міських маршрутів можна на сайті Краматорської міської ради за посиланням .

Також відстежувати місцезнаходження та рух автобусів та тролейбусів дуже зручно через систему DozoR City:

на веб-сайті або у програмі DozoR City для Android та у програмі DozoR City для iOS.



